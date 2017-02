Tobias Leenaert, bedenker 'donderdag veggiedag', overtuigt op een pragmatische manier

'Zwijgen is geen optie' van Anthony Bosschem en Tom Mahy is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovormgeplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

Tobias Leenaert kiest voor realistische initiatieven, zoals 'donderdag veggiedag', om vegetarisme te promoten. 'Kies voor iets waar mensen naar gaan luisteren en waar ze aan zullen meedoen', klinkt het.

'Heel veel mensen zijn klaar om minder vlees te eten. Ze zien in dat dierlijke producten milieuonvriendelijk, ongezond en dieronvriendelijk zijn. Maar ze zijn nog niet klaar om het voor altijd op te geven.' Toch hebben we veel te danken aan de vleesverminderaars, vindt Leenaert. Het aantal mensen dat 100% vegetariër en veganist is, is nog niet groot genoeg om de markt te veranderen. Maar omdat er veel mensen zijn die wat minder vlees willen gaan eten, liggen er nu in alle supermarkten vleesvervangers.

Stel dat je als veganist uitgenodigd wordt door iemand die nog nooit veganistisch gekookt heeft en je krijgt een lasagne voorgeschoteld waar alles vegan aan is, behalve de lasagnevellen: eet je die dan op of niet? Tobias Leenaert vindt dat je die wel zou moeten opeten. Het heeft meer effect om mensen te vertellen over je levensstijl en hen ermee laat kennismaken dan dat je koppig vasthoudt aan je idealen en die lasagne laat staan.

Onlangs ging Leenaert in gesprek met een CEO van McDonalds. Hij wisselde een dag van job met hem en sprak op een vriendschappelijke manier. 'Het was dezelfde McDonalds waar ik vijftien jaar geleden met pamfletten tegen protesteerde. Als je samenzit met mensen merk je dat ze vaak openstaan om te praten over de problematiek.'

Verder in het interview praten Anthony en Tobias over de burn-outverschijnselen die Tobias kreeg omdat hij niet geschikt was om in een leidinggevende functie te werken. Hij trok drie maanden naar Amerika om te rusten en te schrijven. 'Het ging niet meer. Mentaal was ik kapot. Het was bevrijdend ook, want het was een signaal dat ik mocht uitrusten.'

EVA en Leenaert krijgen vaak kritiek op de pragmatische aanpak van de organisatie. Vegetariërs en veganisten die vinden dat ze niet ver genoeg gaan. Het zijn hun medestanders die soms ook hun tegenstanders worden. 'We denken op basis van resultaat. In iemand anders z'n schoenen kunnen gaan staan is de belangrijkste skill die activisten moeten bezitten. We vragen empathie voor de dieren, maar proberen ook empathie te tonen voor de mensen die willen bereiken. Zo kan je hen inspireren.' (LP)