Tips om een overvloed aan courgettes de baas te kunnen

Je kan het hele jaar lang courgettes kopen, maar in de zomer smaken ze stiekem nog het best. Zeker als je ze van uit je eigen tuin of terras kan halen, want zelf courgettes kweken is behoorlijk eenvoudig. Aan een plant groeien doorgaans een tiental vruchten, dus je bent maar beter goed voorbereid wanneer het seizoen op zijn best is!

Dankzij de Italianen

We zouden de courgette vandaag niet meer kunnen missen, maar toch heeft het lang geduurd voor de groente populair werd. Ze belandde in onze contreien na de ontdekking van de Nieuwe Wereld, maar het was pas in de zeventiende eeuw dat de Italianen deze lang gemeden groente begonnen te eten en te kweken. De vruchten werden afgesneden voor ze rijp waren, en de courgette - dat betekent eigenlijk 'kleine mergpompoen' - was geboren.

Vanaf de negentiende eeuw werden varianten gekweekt die ook in Noord-Europa gedijden. De courgette was van nature immers niet bestemd voor een koud en nat klimaat. Ze houdt van zon en warmte en de vruchten zoeken schaduw. De grote bladeren, die afvallen in de winter, spelen parasol voor de courgettes die naargelang de soort variëren tussen licht- of diepgroen, tot zelfs geel, wit en grijs.

Aankoop en bewaren

In ons land is de beste periode om deze groente te eten van juni tot september. Kies het liefst stevige, effen exemplaren zonder vlekken, bij voorkeur zwaar en vooral klein. Grote vruchten worden immers melig, hard en vezelig en zijn het beste van hun smaak al verloren.

Een hele courgette blijft ongeveer een week goed als je hem bewaart in de koelkast, al volstaat een koele bewaarkast (rond 12°C) ook. Krijg je hem niet op voor die tijd? Snijd de courgette dan in blokjes, blancheer hem even en vries in.

Culinaire kameleon

Noem een culinaire bereiding en je kan het maken met courgette, zo veelzijdig is de groente. Ze laat zich gemakkelijk in soepen draaien (zeker de grotere en wat flauwer smakende exemplaren), maar ook als puree, gebakken, gegrild, opgevuld, gegratineerd, in beignets, in pasta- en rijstschotels, op de pizza, en zelfs in zoet gebak doet ze het goed!

De courgette bevat weinig calorieën, is rijk aan mineralen, vezels en vitamines, licht verteerbaar,... Kortom: de courgette is gezond en heel erg geschikt in elke soort keuken.

Typisch voor de Provençaalse en Italiaanse keuken, maar ook bij ons in opmars, is de courgettebloem. Die is erg lekker als beignet: lichtjes geparfumeerd en heerlijk krokant. Je kan ze echter ook gevuld eten - warm of koud -, verwerkt in een omelet, in een slaatje, in risotto of in hartige en zelfs zoete taarten. Kies mooie verse bloemen uit en laat je fantasie de vrije loop! Wil je de courgettebloemen uit je moestuin gebruiken, dan moet je de wekker zetten. 's Ochtends vroeg staan de bloemen open, klaar om geplukt te worden. Na een uur of tien verwelken ze.

Enkele snelle ideetjes