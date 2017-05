Tilapiavirus bedreigt dagelijkse kost van miljoenen mensen

Het Tilapia Lake Virus (TiLV) zou geen gevaar vormen voor de volksgezondheid, maar wel een grote impact hebben op de wereldwijde voedselzekerheid: de ziekte is in staat de productie te decimeren. Een economisch en sociaal drama is nakende: miljoenen mensen - vaak kleinere visboeren in het zuiden - zijn voor hun baan en inkomen afhankelijk van de vis.

Strikte gezondheidsprocedures

In 2015 was de vangst van gekweekte en wilde tilapia nog goed voor 6,4 miljoen ton voedsel met een marktwaarde van 9,8 miljard dollar. Dat maakt van tilapia de wereldwijd tweede meest gekweekte vissoort in aquacultuur, iets wat vooral in China, Indonesië en Egypte gebeurt.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties moet de uitbraak van het virus zeer ernstig worden genomen. In een speciale waarschuwing roept de organisatie landen die de populaire vissoort importeren op om extra alert te zijn, diagnoses en voedseltests op te drijven en strikte gezondheidsprocedures te volgen.

Ook de landen die tilapia produceren en verhandelen wordt gevraagd om het protocol voor dierengezondheid dat werd opgesteld door de World Organisation for Animal Health (OIE), strikt na te leven. "Deze landen moeten een bewakingsprogramma initialiseren en activeren om de aanwezigheid of afwezigheid van het TiLV na te gaan, de geografische verspreiding ervan in kaart te brengen net als de risicofactoren op verdere verspreiding", zegt de FAO.

Al vijf landen getroffen

In vijf landen op drie continenten werd het virus al aangetroffen: Colombia, Ecuador, Egypte, Israël en Thailand.

"Er heerst nog veel onduidelijkheid over TiLV", zegt de FAO. "Zo moet verder onderzoek duidelijk maken of de verspreiding van het virus ook kan gebeuren door andere vissoorten, zoogdieren of watervogels. Ook is onduidelijk of bevroren tilapia het virus nog kan doorgeven."

Het virus heeft de tilapiapopulatie in Thailand in sommige kwekerijen tot 90 procent getroffen. Geïnfecteerde vissen zwemmen trager en hebben geen eetlust. Hun schubben vertonen letsels en zweren, en ze hebben oogproblemen.

Naast de OIE heeft ook het netwerk Aquacultuur Azië-Pacific (NACA) deze maand een officieel advies in verband met TiLV uitgevaardigd. Ook het WorldFish Center heeft op zijn website richtlijnen over omgaan met TiLV gepubliceerd.

(IPS World Desk/EK)