Tijdelijk 24/24 restaurant in Gent moet studenten door blok helpen

Een hongertje nadat je rond middernacht die laatste vijftig pagina's in je hoofd hebt gekregen? Het kan de beste student overkomen. In Gent hoeft die deze blokperiode dan geen genoegen meer te nemen met een snelle hap uit de frituur of pitazaak, maar kan hij kiezen voor een gezonde, breinvoedende maaltijd in het tijdelijke Lidl-restaurant 'Straffe Kost'.

Lidl opent het restaurant vanaf woensdag 23 mei tot zaterdag 23 juni aan het Woodrow Wilsonplein in Gent. Het personeel komt niet van Lidl zelf, maar via een evenementenbureau. Plannen voor verdere uitbreiding van het initiatief zijn er niet, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.