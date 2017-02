The Foodmaker lanceert biologische kant-en-klare maaltijden

Vijf frisse salades en vijf te verwarmen maaltijden van restaurantketen The Foodmaker zullen binnenkort hun weg vinden naar de rekken van Delhaize. Die onderscheiden zich van andere kant-en-klare maaltijden op heel wat vlakken: ze zijn niet alleen 100% biologisch en bestaan niet alleen voor meer dan 50% uit groenten, maar ze zijn ook handgemaakt en ontwikkeld op basis van smaak in plaats van op snel winstbejag.

"De basis in alles wat The Foodmaker maakt, is groente. Ik vind die heel lekker en ze geven me een goed gevoel. Vroeger was ik behoorlijk extreem en verkocht ik enkel simpele salades, vandaag ligt de focus op smaak. Wij verkopen groenten die je niet het gevoel geven dat je gestraft wordt als je ze opeet."

Wie af en toe een kant-en-klare maaltijd eet, zal stijl achterover vallen wanneer hij proeft van de chili con carne, tikka masala, Italian penne, Indian curry of Moroccan couscous. In tegenstelling tot een gemiddelde maaltijd uit de versafdeling smaken deze vegpots echt alsof ze bij je thuis zijn bereid.

Dat komt onderandere door hoe ze bereid werden: in de productie-eenheid in Westerlo tref je meer mensen aan dan machines. Op de ingrediëntenlijst vind je bovendien - ook in tegenstelling tot heel wat andere kant-en-klare maaltijden - geen bewaarmiddelen terug. "Wij gebruiken enkel verse producten - geen diepvriesproducten -, en regelmatig komen die zelfs rechtstreeks van onze eigen velden", verklaart Van Lommel. "Dan blijft een gerecht automatisch een aantal dagen lekker." (EK)