The Bartender Society zoekt beste cocktailcreator

Wie serveert het beste drankje? Daar draait het om in de Cocktails and Soft Cocktails Contest van The Bartender Society op maandag 23 april om 11.30u in De Serre te Antwerpen. Professionele barmannen en -vrouwen uit België, Nederland en Luxemburg doen hun worp naar een finaleplekje van de wedstrijd in Parijs.

In deze voorronde schenkt elke deelnemer minstens een van hun twee cocktails in het thema 'street art green'. In de alcoholische versie dienen ze te werken met rum van Saint James en als basis voor hun virgin cocktail moeten ze fruitsappen van Caraïbos gebruiken.

Tijdens de finale in Parijs zullen de 28 beste kandidaten wereldwijd hun worp naar de titel van Best Bartender 2018 doen.