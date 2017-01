The Art of Dining: liefdevolle samenwerking tussen Serax en Delphine Boël

Na Sergio Herman ontwierp nu ook Delphine Boël een Serax-servies. En dat deed ze op haar eigen kleurrijke manier. "Liefde is leven en leven is liefde, omdat liefde de kunst van het leven is." Het woord 'Love' beheerst dan ook de essentie van de The Art of Dining-collectie van Delphine for Serax.

Blabla is een waterval van woorden, als een allergische reactie op de kracht van roddels, geruchten en nietszeggende, alledaagse onzin. Het is een van de favoriete thema's van Delphine Boël. Toen ze voor haar eigen servieslijn voor Serax aan de slag ging, begonnen haar vingers als vanzelf dansende lijntjes vol blaba's op de serviesstukken te schilderen.

Met het servies wil de kunstenares een boodschap overbrengen: communiceer op een positieve manier, zodat je kan groeien, bouwen en vooruitkomen.

De mugs starten op € 21,60 en de grootste schaal kost €142,80. Beschikbaar vanaf maart.