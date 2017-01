Test-Aankoop dient klacht in tegen 16 honingproducenten

Test-Aankoop onderzocht 28 exclusieve honingsoorten; dat is honing die afkomstig is van één bepaalde plantensoort of uit één specifieke regio. De consument betaalt voor die honing vaak een pak meer dan voor gewone honing. En dat is niet altijd gerechtvaardigd, zegt Test-Aankoop.

'Weg open voor misbruik'

Uit labotesten blijkt dat meer dan de helft niet voldoet aan de wettelijke normen inzake versheid en suikersamenstelling of niet uitsluitend afkomstig is van de nectar van de plant of regio die op het etiket staat vermeld. Zo blijkt Italiaanse oranjebloesemhoning in werkelijkheid distelhoning met pollen uit Centraal-Afrika, zitten in Belgische koolzaadhoning pollen van Aziatische planten en in prijzige Nieuw-Zeelandse manukahoning stuifmeelkorrels uit het Amerikaanse continent.

Vijf van de geteste exclusieve honingen bevatten kleine hoeveelheden honingvreemde suikers.

Volgens de Belgische wetgeving mag de verkoopsbenaming aangevuld worden met een aanduiding van een bloem of plant, indien het product er geheel of voor het grootste deel van afkomstig is, en het daaraan zijn voornaamste kenmerken ontleent, zegt Test-Aankoop. Deze vage omschrijving zet de deur open voor misbruik, aldus de organisatie. Die wil daarom dat de wetgeving wordt aangepast. De consumentenorganisatie heeft daarnaast ook klacht ingediend bij de FOD Economie tegen zestien producten.