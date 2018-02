Tastingfestival Meug daagt je zintuigen uit

Drankenfestivals zijn op zich al erg fijn, maar Meug probeert altijd dat ietsje extra te bieden. Zo leer je er niet alleen heel wat nieuwe dranken en merken kennen, maar leer je ook heel wat over de achtergrond en brouwproces ervan. Dit jaar krijgt de bezoeker daarbovenop tijdens het twee dagen durende festival ook nog inzicht in hoe we proeven.

Blind proeven

Op vrijdag kunnen bezoekers tijdens Meug Afterwork zichzelf uitdagen met blinde proevers. 'Het is verrassend hoe fel onze smaak wordt beïnvloed door wat we zien. De klassieker is blind pils van elkaar proberen te onderscheiden, maar dat is eigenlijk een gokspel. De smaak van commerciële pils ligt heel erg dicht bij elkaar. Wat veel verrassender is, is dat mensen vaak rode en witte wijn niet van elkaar kunnen onderscheiden als ze het uit een zwart glas drinken', zo stelt Frederik Picard van smaakbureau Meug.

Mooi daarbij is dat later tijdens het festival ook de Vereniging voor Blinden en Slechtzienden VeBes en Visuelehandicap.be in de aandacht worden gesteld.

Primeurs

Bovendien stellen enkele buitenlandse brouwerijen voor het eerst nieuwe creaties voor. 'Zo zullen de Hongaarse Horizont Brewery en het Engelse Anspach & Hobday voor het eerst in België te gast zijn', aldus de organisatie. Voor het eerst zal er ook cachaça, mede en mezcal te proeven zijn op het tastingfestival. Dranken die in België nog niet zo bekend zijn, maar waar het festival graag verandering in wil brengen.