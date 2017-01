Tal van Chileense wijngaarden gaan in vlammen op

De branden zijn de zwaarste ooit in de geschiedenis van Chili. Behalve dorpen, grasland en bos vernielden de vlammen ook al meer dan (delen van) 100 soms eeuwenoude wijngaarden. Enkele boeren vertellen hun verhaal in The Washington Post.

Diego Morales is een van de getroffen landbouwers. Toen zijn familie geëvacueerd werd, bleef hij achter om zijn landgoed te beschermen voor het vuur. Daarbij kon hij niet rekenen op de hulp van de brandweer, aangezien zij hun handen al vol hadden met het beschermen van het stadje Cauquenes. Zijn inspanningen konden niet verhinderen dat de helft van zijn wijngaard, die al 150 jaar oud is, vernield raakte.

Cultureel patrimonium

De zakenpartner van Morales, Carlos Gálvez, ziet de toekomst dan ook erg somber in: "Dit is een regio met lage inkomens en heel wat mensen leven van de wijngaarden. En wij hebben nog de helft van onze wijngaarden, maar er zijn er ook die alles verloren hebben."

De wijngaarden in Maule worden vaak al van generatie op generatie doorgegeven. Wat vernield werd, is volgens heel wat boeren dan ook veel meer dan enkel wijngaarden: "Wat hier afbrandde, was cultureel patrimonium van meer dan 200 jaar," verhaalt het wijnmagazine Decanter.

Heel wat wijnbouwers zeggen dat de overheid te laat in actie is gekomen tegen de naar alle waarschijnlijkheid door mensen veroorzaakte bosbranden. Die woeden nu al twee weken.