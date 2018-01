Studie: 'Europese microgolfovens stoten even veel CO2 uit als zeven miljoen auto's'

De onderzoekers keken naar de volledige levenscyclus van microgolfovens, van de productie tot het apparaat bij het afval belandt. Microgolfovens verbruiken in de EU naar schatting 9,4 terawattuur elektriciteit per jaar. Dat is evenveel als de jaarlijkse elektriciteit die wordt opgewekt door drie grote gasgestookte elektriciteitscentrales.

Energieverslinder

De schadelijkheid voor het milieu zit in de materialen die gebruikt worden voor de productie van microgolfovens, het productieproces zelf en de afvalverwerking. Maar ook het elektriciteitsverbruik van de apparaten gedurende de hele levenscyclus telt mee. Uit het onderzoek blijkt dat één microgolfoven gemiddeld 573 kilowattuur elektriciteit gebruikt in een periode van acht jaar, de gemiddelde levensduur van het apparaat.

Dat is vergelijkbaar met het verbruik van een ledlamp van 7 watt die negen jaar lang continu aan is. Microgolfovens staan echter het grootste deel van de tijd uit of stand-by.

Afvalberg

Microgolfovens zijn relatief goedkoop en worden gemakkelijk weggegooid, constateerden de onderzoekers. In 2005 werd in de Europese Unie 184.000 miljoen ton afval gegenereerd door weggegooide microgolfovens. Tegen 2025 zal dit naar schatting gegroeid zijn tot 195.000 ton, vergelijkbaar met 16 miljoen individuele apparaten.

'Door snelle technologische ontwikkeling en dalende prijzen kopen mensen steeds gemakkelijker elektronische apparaten', zegt hoofdonderzoeker Alejandro Gallego Schmid van de School of Chemical Engineering and Analytical Science. 'Ze kopen zelfs nieuwe apparaten als de oude nog werken, omdat elektronische apparaten modieus zijn en statusobjecten zijn geworden.'

Elektronisch afval, waaronder microgolfovens, is een van de snelst groeiende afvalstromen, zegt hij.

Kortere levensduur

Daar komt bij dat de levensduur van een microgolfoven momenteel zo'n zeven jaar korter is dan twintig jaar geleden. De levensduur is gedaald van tien tot vijftien jaar in de late jaren 1990, tot zes tot acht jaar nu.

'Aangezien microgolfovens de meest verkochte ovens zijn in de EU, is het van belang hun impact op het milieu duidelijk te maken', zegt Gallego Schmid.