Sterrenzaak van Luc Bellings sluit de deuren

De chef wil zich terugplooien op een nieuwe, kleinere zaak. Bellings voelt naar eigen zeggen dat het tijd is om zichzelf "wat meer levenskwaliteit te gunnen", zo bericht Het Laatste Nieuws.

De topchef heeft last van rugpijn, en ook de stress werd hem dikwijls te veel. "Ik voel aan mijn lichaam dat het tijd is. De piekdagen kom ik niet door zonder pijnstillers voor mijn rug. Het is een keiharde stiel en de stress vreet ook aan een mens", zegt hij daarover. Ook de loonkosten spelen onrechtstreeks mee, zegt Bellings.

Kosten

"Met twee man personeel en twintig borden op een dag hou ik evenveel over als een grote sterrenzaak te laten bollen met in het weekend twaalf man in dienst. Dan begin je wel eens na te denken. Eén bekwame gast kost mij jaarlijks 50.000 euro. Op zich vind ik het geen ramp om zulke bedragen te betalen, maar de jeugd is niet meer zo gedisciplineerd als vroeger." '

'Aan Tafel bij Luc Bellings' sluit deze zomer de deuren. De nieuwe zaak komt weer in Hasselt, en wordt een stuk bescheidener, met een kleinere kaart en beperktere openingsuren. Wat het precies wordt, is ook Bellings zelf nog niet helemaal duidelijk. "Ik hoop er mijn twee grote passies - koken en wielrennen - in te verweven.

En ik zal met dezelfde topproducten blijven werken. Na tientallen jaren op het hoogste niveau kan ik nu niet opeens in een mosselkot gaan staan, hè", klinkt het. (Belga)