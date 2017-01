Starbucks wil wereldwijd 10.000 vluchtelingen aanwerven als reactie op Trump

"Ik schrijf u vandaag met grote ongerustheid, bezwaard hart en een stevige belofte", aldus Starbucks-topman Howard Schultz. "We leven in een periode zonder voorgaande, een moment waarop (...) de belofte van de Amerikaanse droom in twijfel getrokken wordt." Volgens Schultz, die bij de Democraten aanleunt, is Starbucks in contact met de werknemers die getroffen zijn door het presidentiële decreet dat strenge restricties oplegt voor de toegang tot het Amerikaanse grondgebied.

Starbucks engageert zich ertoe om in de 75 landen waar de onderneming actief is, mensen aan te werven die oorlogen, vervolging en discriminatie ontvlucht zijn.

In de VS gaat Starbucks starten met het aanwerven van vluchtelingen die voor het Amerikaanse leger gewerkt hebben, zoals bijvoorbeeld tolken. Schultz, een van de weinige Amerikaanse bedrijfsleiders die zich mengen in politieke debatten, nam het gisteren ook op voor een ander geliefd doelwit van Trump: Mexico. "Met Mexico moeten we bruggen bouwen, geen muren", zei hij verwijzend naar de muur die de nieuwe Amerikaanse president wil optrekken op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Starbucks zal blijven investeren in Mexico, klinkt het. De keten heeft er 600 cafés en stelt er 7.000 mensen tewerk. Ook andere Amerikaanse bedrijven, waaronder Tesla, Uber en JPMorgan Chase, lieten recentelijk hun ongerustheid horen over de beslissingen van Trump. (Belga)