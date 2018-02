Spicy love story: Mission Masala krijgt vaste stek in Antwerpen

Op de Antwerpse Troonplaats vind je vanaf 2 februari Mission Masala, een nieuw restaurant waar je Indische gerechten met een internationale twist kunt proeven.

De bezielers zijn Pavan en Tim, die elkaar dertien jaar geleden ontmoetten op Laundry Day en sindsdien samen lief en leed delen. Het koppel lanceerde eerder al twee foodtrucks, Mission Masala en Bombay BBQ, en opent nu een eerste vaste stek in Antwerpen.

Voor Pavan is de keuze voor een restaurant rond de spicy Indische keuken niet vreemd. Ze groeide op in Londen met haar Noord-Indische ouders, waarvan ze de geheimen van de Indische cuisine leerde. Haar pad kruiste Tim en die bleek een grote voorliefde te hebben voor pikant eten.

Tim stond met Barrio Cantina mee aan het begin van het eerste foodtruckfestival van het land en zorgde zo voor de Belgische inwijding op gebied van foodtrucks. Vier jaar geleden ging hij samen met zijn vrouw Pavan zelf aan de slag, wat resulteerde in de foodtruck Mission Masala.

Twee jaar later startten ze ook met de foodtruck Bombay BBQ. Met de foodtrucks stonden ze op grote festivals zoals Pukkelpop, Gent Jazz en Laundry Day.

Urban cool

De Indische keuken is erg divers, met opties voor vegetariërs, veganisten en vleesliefhebbers. Volgens Tim en Pavan is er in België nog veel groeipotentieel op gebied van Indische restaurants. De Mission Masala uitbaters hopen dan ook om met hun restaurant de Indische keuken op de kaart te zetten met een stedelijke coolheidsfactor, zoals je die momenteel alleen in de internationale grootsteden vindt.

Tijdens de reizen die Pavan en Tim de voorbije jaren maakten deden ze heel wat culinaire inspiratie op. In steden zoals Londen, Parijs, Los Angeles en Berlijn proefden ze verfrissende gerechten van Aziatische chefs die de Indische keuken op een moderne manier brengen. Dat is de missie van Mission Masala, de Indische soulfood smaken op het bord van de Antwerpenaar tot leven wekken.