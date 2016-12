Spermalie kookt feestmaal voor daklozen

In het kader van de 65ste verjaardag organiseert Spermalie Brugge dit jaar tal van activiteiten. Daarbij wordt ook gedacht aan het goede doel. De leerlingen van het vierde jaar bereiden en serveren al vijftien jaar lang een kerstmaaltijd in Poverello, maar dit jaar, naar aanleiding van die derde lustrumeditie, mag het iets meer zijn. De minderbedeelden zijn te gast in de school en krijgen daar hun feestmaal, inclusief muzikale omlijsting.

Spermalie werkt overigens niet alleen voor het kerstmenu nauw samen met Poverello, maar ook als er overschotten zijn in de hotel- en toerismeschool worden die steevast naar de organisatie gebracht voor bedeling. (Belga)