Spaghetti met venkel, steelkappertjes en parmezaanse kaas

Voor 2 personen

2 kleine venkels

250 gr spaghetti

een handvol verse steelkappertjes

1 citroen

50 gr Parmezaanse kaas

olijfolie

peper en zout

Bereidingswijze

snijd de venkels in fijne plakjes en roerbak de stukjes een kwartier in ruim wat olijfolie, tot de venkel zacht is. Spoel de kappertjes even af onder water, om azijnsmaak te vermijden. Halveer ze en voeg ze bij de venkel. Kook intussen de spaghetti al dente. Was de citroen en rasp een stukje schil van de vrucht over de venkel. Voeg nog een beetje citroensap toe en breng op smaak met peper en zout. Roer vervolgens de pasta onder de venkel met kappertjes. Voeg nog wat olijfolie toe. Dien op met geraspte Parmezaanse kaas.