Scoren met whisky in het cocktailglas

Straks barst het feestgedruis los. Dat gebeurt traditioneel met veel bubbels in huis, op straat, of op de dansvloer. Ook cocktails worden deze tijd van het jaar en masse geconsumeerd. Wij gingen op stap met Johnny Walker.

Sinds enkele jaren pakt het Schotse whiskymerk uit met varianten op klassiekers uit het gamma. Speciaal voor de feestdagen werd de Red Rye Whisky gelanceerd. Het is meteen ook de eerste worp in de zogenoemde Johnnie Walker Blender's Batch waarmee het merk met de wandelende dandy hoge toppen wil scheren.

De nieuweling bevat verschillende mout- en graanwhisky's die eerst op traditionele bourbonvaten hebben gerijpt en daarna finaal mochten rijpen op een vat roggewhisky. 'Een proces dat voorafgegaan werd door tientallen experimenten met meer dan tweehonderd verschillende mout- en graanwhisky's', zo meent global ambassador Tom Jones.

De Red Rye Whisky is een blend van slechts vier whisky's, waaronder Cardhu single malt en de whisky van distilleerderij Port Dundas die intussen de deuren heeft gesloten. Met zijn zoete en kruidige touch is hij lekker toegankelijk, maar het is vooral in de cocktail dat hij scoort. Met een pittige ginger ale en veel ijs, bijvoorbeeld.

'It's been discontinued'. Vier jaar geleden deed Johnny Walker de wenkbrauwen fronsen door zijn Green Label van de reguliere markt halen. Dat had deels te maken met de nieuwe wind die destijds door het assortiment waaide, met de komst van de Gold Label en Platinum label die toen volop de aandacht genoten. Enkel in Azië kon je nog een fles Green Label -weliswaar zeer beperkte mate- op de kop tikken.

Maar door de stijgende vraag, vooral in Europa, ging het whiskymerk alsnog overstag en maakte het in het voorjaar een opmerkelijke u-turn. Er werd in de tweede helft van 2016 weer flink flessen met het groene etiket geproduceerd en in de whiskyrekken gedropt.

Green Label wordt gemaakt door het blenden van vier malt whisky's van klassieke distilleerderijen in Schotland die minimaal 15 jaar hebben gerijpt. Puur proef je de zachte maltiness. Vermengd in het cocktailglas kun je je gasten trakteren op - bijvoorbeeld - deze Blood and Sand, bereid met gelijke delen cherry, sinaasappel en vermout. Een kanjer van een drank.

Wie voor oudejaarsavond of nieuwjaarsdag een gamma hoger wil schaken kan als vanouds goochelen met de Blue Label. De luxueuze blended whisky van het huis komt dit jaar met een gelimiteerde winterse verpakking voor de dag. Wat in de fles komt wordt met de grootste zorg geselecteerd. Slechts één op de tienduizend vaten, afkomstig uit alle uithoeken van Schotland is geschikt voor gebruik in deze blend, zo meent de master-distiller.

Een Ginger Johnnie bereid je met 50 ml Blue Label, 15 ml gemberlikeur, 25 limoensap en 5 ml ahornsiroop. Cheers.