Schrijver van het in-vitrovlees kookboek wil kweekvlees op eigen risico uittesten

Als een echte kweekvleesliefhebber schreef Koert Van Mensvoort in 2014 het In Vitro Meat Cookbook. Daarin toont hij wat de mogelijkheden van in-vitro- of laboratoriumvlees zijn. In-vitrovlees?! Dat is vlees dat met de stamcellen van runderen, varkens en ander eetbaar vee in laboratoria wordt gekweekt.

De auteur van het boek was razend enthousiast toen hij hoorde dat er eindelijk een minder vervuilende en diervriendelijke versie van vlees in de rekken zou verschijnen. Het Amerikaans bedrijf Just - dat gekweekte nuggets, chorizo en foie gras zou hebben gemaakt- wil zijn producten nog in 2018 op de markt brengen. Maar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit verhindert dat en verzegelde de proefpakketten die Just naar Nederland stuurde.

Toch werd de technologie voor de innovatieve vorm van vleesproductie grotendeels in Nederland ontwikkeld. Zo startten de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Eindhoven in 2000 met experimenten om de mogelijkheden van proefbuisvlees te verkennen. Nu het eindelijk mogelijk is het vlees uit te proberen, dient dat ook te gebeuren volgens Van Mensvoort. Om zijn woorden kracht bij te zetten startte hij een petitie: hij wil op eigen risico het kweekvlees proeven.