Schadelijk landbouwgif blijft voorlopig in Thaise rijst

De giftige en milieuverontreinigende effecten van de stof paraquat (of chloridezout) zijn al lang bekend, maar toch weerhoudt dat heel wat boeren wereldwijd niet om hem in te zetten als onkruidbestrijdingsmiddel. Het gebruik ervan is sinds 2007 verboden in de Europese Unie, maar nog heel courant in bijvoorbeeld de rijstteelt in Thailand. Dat tot grote verontwaardiging van milieuactivisten aldaar, die al lang vragende partij zijn voor een verbod.

Vanop het Thaise ministerie van Industrie klinkt na een hevig debat nu echter dat 'de gezondheid- en milieueffectstudies niet voldoende zijn om een volledig verbod te rechtvaardigen'. Er zal wel een verstrenging van het gebruik komen, al is voorlopig nog erg onduidelijk wat dat juist zal inhouden. Het ministerie van Landbouw krijgt twee maanden de tijd om de contouren van deze beperking te definiëren.

Lobby

Het afgeketst verbod is een slag in het gezicht van Thaise milieuactivisten en heel wat academici. Ze stellen dat dit de reputatie van het in het land geproduceerde geen goed doet: heel wat gifstoffen blijven als residu aanwezig in voedsel en komen zo in het menselijk lichaam terecht. Zo is paraquat bijvoorbeeld al aangetroffen in de placenta en navelstrengbloed bij zwangere Thaise vrouwen.

Het Thai Pesticide Alert Network (Thai PAN) beschuldigt nu verschillende leden van de commissie die oordeelde over de beperking van paraquat ervan de pesticidelobby te vertegenwoordigen en stelt dat het dossier doorspekt is van de belangenconflicten. 'De markt van paraquat is gigantisch in Thailand', inderdaad een van de grootste gebruikers van pesticiden wereldwijd. Het gebruik van de omstreden stof nam er de afgelopen jaren nog toe, deels doordat sommige onkruiden er al resistent zijn geworden voor glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen.

De rijstteelt staat al langer bekend om het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen.