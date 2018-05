Verrassende cross culture-keuken bij restaurant In De Balans** in Antwerpen

Restaurant In De Balans opende een jaar geleden. De naam van het restaurant verwijst naar de drogisterij annex verfwinkel die vroeger op dit adres te vinden was. De naam op de gevel bleef, maar de binnenkant werd vervangen door een zorgvuldig uitgelichte, warme, actuele inrichting. Het nieuwe decor is opgebouwd uit zwarte muurpanelen en een houten vloer. De gerieflijke stoeltjes zijn met stof bekleed en de tafels zijn gedekt met wit linnen. De ruimte is gevuld met rustige retromuziek. Een glazen klimaatkast houdt de wijnen op temperatuur. De koks doen hun wer...