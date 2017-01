Restaurant Taratata: met een schone lei herbegonnen

Na zestien succesrijke jaren in de Minderbroedersstraat in het centrum van Hasselt verhuisden Christoph Smets en Dominique Mariën hun Taratata naar een binnenpleintje achter een modern kantoorgebouw aan de Kanaalkom. Het oude Taratata liep als een tierelier en zo had het nog jaren kunnen doorgaan, maar Christoph en Dominique hadden zin in een nieuwe uitdaging. Toen de huisbaas vroeg of er opnieuw voor negen jaar getekend kon worden en er tegelijkertijd een grote ruimte met veel licht in een nieuwe trendy buurt vrijkwam, was de keuze gemaakt. Het nieuwe re...