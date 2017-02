Restaurant Rosch in Hasselt: geen rush

Culinair

Heb je het ook gemerkt? De dagen beginnen weer te lengen! Nog even en we stappen de lente in met haar kraakverse jonge groenten, maar tot dan genieten we nog met volle teugen van het lekkerste van de winter. Fagiolata, lasagne met bospaddenstoelen, spinazie en parmaham, een moelleux van chocolade met gekarameliseerde banaan... Smakelijk!