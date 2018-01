Restaurant Ötap ** in Brussel: intieme sfeer en kleine gerechtjes

Hoewel de zaak gezellig is ingericht (zachte banken, groene muren, stemmig licht), de kaart bij de tijd is (kleine bordjes om te delen, een uitgebreide cocktailkaart, een wijnkaart waar al eens een natuurlijke fles op te vinden is) en het bedienend personeel opmerkelijk vriendelijk, vind ik de ziel van Ötap niet. Met het risico als een verveelde veeleter te klinken, is dit restaurant een doorslagje van wat ik al iets te vaak gezien heb. Een copy-pasteconcept.

