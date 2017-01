Restaurant 'O De Vie': rijzende ster uit Juprelle

Olivier Massart heeft het natuurtalent om goed te koken. Hij stopt er al zijn energie in en bruist van de ideeën. De veertigjarige kok deed ervaring op in Le Jardin de Remparts (Beaune) en in Club Astoria (de officiersmess van de NAVO in Keulen). Hij was vijf jaar chef-kok in het Italiaanse restaurant Lucana in Wanze en een half jaar chef in de Proosdij in Diest. In 2008 nam hij een pizzeria over die hij in twee fases liet verbouwen tot een modern gastronomisch restaurant.

