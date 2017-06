Restaurant Condacum*** in Kontich: brasserie annex groentetuin

Een te groot vertrouwen in de buienradar en een sportieve opstoot zorgen ervoor dat mijn mokkende tafelgenoot en ik druipend van de regen aankomen bij Condacum in Kontich. Onze fietsen stallen we eenzaam tussen de terreinwagens. De aimabele maître neemt de natte jassen zonder verpinken aan en ontvangt ons hartelijk - al vallen we toch een tikje uit de toon met slierten nat haar plakkend tegen het voorhoofd. De ontredderde blikken van de andere gasten nemen we voor lief terwijl we naar onze tafel geleid worden.

...