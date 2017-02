Restaurant Black Smoke in Antwerpen: Op gloeiende kolen

In het oude gebouw van Stadsbrouwerij De Koninck zijn uiteenlopende smaakmakers gegroepeerd. Black Smoke is de laatkomer. Het in november geopende barbecuerestaurant met rooftopbar is een product van twee Nederlanders. De horecaondernemer Kasper Stuart, die aan zijn 22ste opening en aan zijn twaalfde eigen zaak toe is (Brasserie Appelman, Dirty Rabbit, Walk Away Gent, Chili Club Hamburg en Bremen), sloeg de handen in elkaar met grillmaster en wereldkampioen BBQ Jord Althuizer (The Rough Kitchen en het BBQ-cateringbedrijf Smokey Goodness).

...