Pure, lichte gerechtjes om te delen bij bistro Julia*** aan de kust

Sint-Idesbald mag zich gelukkig prijzen, want in de Strandlaan bevinden zich de beste slagerij en de beste viswinkel van de kust. Vleesliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan het gerijpt vlees en de pasteien van Dierendonck, terwijl viseters watertanden van de superverse, duurzaam gevangen vis en foodieproducten (roggenlever, levende langoustines, enz.) in de vitrine van Mare Nostrum. Beide winkeliers openden een restaurant: Hendrik Dierendonck het vleesrestaurant Carcasse en Angus Wittevrongel het visrestaurant Julia.

...