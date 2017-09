Lunchrestaurant Tapta *** in Antwerpen: stijlvol zonder pretentie

Chef Magalie Verbaet staat weer achter potten en ik juich, want ik ben bevooroordeeld. De borden in Ossip, Verbaets vorige restaurant in Berchem, spraken mij heel erg aan: ze waren rustig, ontdaan van onnodig spektakel, subtiel en zorgend. Eten dat zich over je ontfermt. Maar de zaak lag buiten de stad en had lange tijd enkel een menuformule, wat snel binnenspringen niet evident maakte. De vreugde is dus groot als blijkt dat Verbaet terug is met een nieuw, laagdrempelig concept: een lunchrestaurant op de benendenverdieping van het Maurice Verbaet Art Center. Ee...