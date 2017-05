Kook- en wijnatelier Petit Cuistot *** in Lier: autodidact met talent

Voor knusse momenten in een zorgvuldig verlichte, relaxte omgeving met comfortabele kuipstoeltjes, mooi porselein en designbestek, gecombineerd met een spontane, gemoedelijke bediening en lekker, royaal en verrassend eten is er Petit Cuistot. Kok Kris Wijnen heeft Cuistot in de markt gezet. Sommelier Willem Van den Broeck werd vennoot, nam de zaak over en behaalde niet veel later de titel 'Eerste Sommelier van het Jaar'. Met deze titel lag de wijnwereld aan zijn voeten en Willem besloot Cuistot te verkopen aan het jonge duo Nils Proost en Annelies Tersago. Met hun ko...