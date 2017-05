Jinza: Franse en Aziatische verfijning vinden elkaar in Zurenborg

Verwacht je bij Jinza, een zusje van het gerenommeerde restaurant Cuichine, aan een goed uitgebalanceerde, kleine kaart die om de 6 weken verandert. Zo kan het het keukenteam steeds met de beste producten van het moment werken. Een signature dish om naar uit te kijken is hun bereiding van het befaamde Wagyu-rundsvlees. Maar ook voor heerlijke visgerechten kan je terecht bij Jinza.

Het mooie zit hem in de details: de verse kruiden op de borden komen van de eigen tuin op het dak en de wijnkaart is zorgvuldig samengesteld door Szelim Man.

Bij het aperitief kan je kiezen uit enkele 'sharing plates' zoals de tartaar van zalm met kroepoek en wasabi of oesters met shiso en rammenas. Verder vingerlikken kan met voorgerechten als een ceviche van makreel met radijs, dashi en miso of gelakt buikspek met aubergine, romanesco en cashewnoten. Wij proefden ook al het hoofdgerecht van verse dorade met savooi, linzen en venkel in een Thaise bouillon en het opmerkelijke dessert van yoghurt, curry, mango en jasmijn.

Chef Arun Wytynck deed in het verleden al ervaring op bij zaken als Sir Anthony Van Dyck, 't Zilte, Le Zoute Zoen en De Librije. Cheun Man is de jongere broer van Jinza-zaakvoerder Szelim Man, en ook hij leerde het vak in zaken als 't Zilte en Le Zoute Zoen, maar ook bij Cuichine, The Jane en niet te vergeten in de keuken van zijn vader, een begenadigd Chinese kok op pensioen.