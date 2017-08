Gust Gastrobar *** in Kortrijk: no-nonsense bereidingen uit de terroirkeuken

Gust Gastrobar bevindt zich op de eerste verdieping boven het gastronomisch restaurant Table d'Amis en is opgevat als een Vlaamse versie van de in Engeland zo populaire gastropub. Initiatiefnemers zijn Matthieu Beudaert en Sofie Delbeke. Tien maanden voor de opening van Gust kwamen zij met hun gastronomisch restaurant Table d'Amis van de rand van de stad naar de Oude Dekenij, in het autovrije centrum van Kortrijk. Matthieu is kunsthistoricus van opleiding. Zijn interesse voor de kookkunst en zijn inzicht maakten van hem een gerespecteerde sterrenchef. Gust Gastrobar is opgevat als een levendige plek voor ...