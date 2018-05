Gastrobar Hop in Leuven ***: bistronomie met een glansrol voor bier

De Leuvense Vaartkom uit mijn jeugd staat me vooral bij van groezelige feesten in 'de Silo', een club met zwartgeverfde muren - nat van het zweet van de dansende mensen - en het onuitwisbare aroma van verschraald bier. Wat toen een jachthaven zonder allure was, omringd door industriële leegstand - de oude brouwerijgebouwen van stadsbrouwerij Stella Artois -, is nu een levendig stadsdeel. In het voormalige douanegebouw zit een rist culturele organisaties bij elkaar, brouwerij De Hoorn huisvest een Grand Café en een coworkingruimte, in de oude smederij zit een foodmarkt. En de Silo, die bestaat niet meer. Het kan...