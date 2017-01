Gå Nord: stevig lokaal verankerde wereldkeuken met ambitie

'Ga naar het Noorden!' Dat betekent de naam van het restaurant, Gå Nord, in de moedertaal van de Deense Nikolaj Kovdal (40). Al ruim 10 jaar runt Kovdal, met zakenpartner Sven Wille (40) waarmee hij ook cateringbedrijf De Landlopers leidt, het bedrijf achter de populaire Cargo Zomerbar en Little Butcher's Summer Grill. Chef van dienst is Timothy Tynes (29), die de nieuwsgierigheid prikkelt met zijn cv: hij werkte eerder al bij Sergio Herman (Pure C), Olly Ceulenaere (Publiek), Kobe Desramaults (In De Wulf) en Luc Vermeir ('t Fornuis).

Binnenkomen in het prachtig gerenoveerde koetshuis uit 1900 in Park Spoor Noord maakt al zeker hongerig naar meer. De eigenaars hebben geen ongelijk als ze het pand "een van de mooiste plekken van de hele stad" noemen. De rode bakstenen muren, het verweerde houten plafond, de grote ramen en de plantenbak in het midden van de zaak met daarrond een felgroene lange zetel maken Gå Nord fris, zonder overdreven trendy te willen zijn. Extra punten gaan naar de open keuken, waar nieuwsgierige gasten in het oog kunnen houden hoe hun maaltijden bereid worden.

Wat die maaltijden betreft, zet Gå Nord in op een gemixt publiek waarvoor het net iets meer mag zijn dan de basics die bijvoorbeeld de Cargo om de hoek aanbiedt. Smaken van over de hele wereld laten zich onder Tynes' handen vermengen tot verfijnde borden die zowel het oog als de tong strelen. Daarbij laat hij zich inspireren op de oosterse wabi-sabi filosofie en esthetiek: 'eenvoud' is het sleutelwoord.

Transparantie is een ding bij Gå Nord. Je mag niet alleen binnenkijken in de keuken, maar ook in enkele van hun voorraadkasten. Zo vangt de glazen vleesrijpingskast tussen de tafels gegarandeerd je blik. "Bezoekers zullen zelf kunnen aangeven welk stuk vlees en hoeveel ze ervan op hun bord willen krijgen, waarna dat wordt afgesneden en geprepareerd."

Spijtiger dan de gebrekkige bediening tijdens de allereerste service, waarvan we vermoeden dat het een kinderziekte was die na verloop van tijd wel weggewerkt zal worden, waren de weinig gastvriendelijke opmerkingen richting de vegetariërs aan onze tafel. Hoewel op voorhand doorgegeven (en verzekerd werd dat dit geen enkel probleem zou vormen), kregen zij vis geserveerd als voorgerecht. Nadat ze het personeel er attent op maakten dat ook dat een dier is, improviseerde de chef een heerlijk alternatief. Maar niet zonder dat er eerst opmerkingen werden gemaakt die vegetariërs zich niet bepaald welkom doen voelen.

We willen het feit dat de keuken tijdens de hectische eerste avond niet goed voorbereid was op vegetariërs gerust door de vingers zien (want wat de chef bereidde zonder enige voorbereiding doet vermoeden dat het talent achter het fornuis nog veel in petto heeft). Maar wanneer een van de zaakvoerders meermaals te kennen geeft dat hij een deel van zijn gasten liever niet wil ontvangen, loopt er toch iets mis.

Desondanks willen we Gå Nord toch het voordeel van de twijfel geven, want wat we gegeten hebben, smaakte absoluut naar meer. Het is duidelijk dat de zaakvoerders een erg talentvolle chef onder de arm hebben genomen en dat dit niet het laatste is dat je over hem of Gå Nord zal lezen.