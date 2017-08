Dorp Vier in Poederlee: laat die twee jongens maar doen

Poederlee, door de bewoners uitgesproken als puijel, was vroeger een vrije heerlijkheid en werd later verheven tot baronie. Vandaag is Poederlee een deelgemeente van Lille, en een aangename plek om tussen de vele konijnen te wonen. Wat echter ontbrak, was een laagdrempelig gastronomisch restaurant, en die leemte proberen Tim Swiers en Ilan Van Vaerenberg sinds januari op te vullen.

...