Dinner On a Lake: intiem diner vanuit verrassend perspectief

Het concept van Dinner On a Lake is op zich eenvoudig: men neme een vlot, zet er een getalenteerde chef op en plaatst de hele mikmak naar een idyllische locatie op het water. Eenvoud is regelmatig echter een belangrijk ingrediënt in een succesrecept en het is dan ook geen wonder dat Dinner On a Lake na een eerste editie vorige zomer besliste terug te komen.

Het concept is wel danig veranderd ten opzichte van vorig jaar, zo weet een trouwe bezoeker ons te vertellen. Met pretlichtjes in zijn ogen blikt hij terug op een jaar geleden, toen het vlot nog een pak krakkemikkeliger was en de sfeer wat losser, 'wat meer als een kamp met de jeugdbeweging'. Aan professionaliteit is er dit jaar geen gebrek meer: het vlot ligt stevig verankerd en het dak erop zal ons beschermen tijdens de plensbui die er die avond nog zit aan te komen.

Op dat vlot raak je met een bootje, nadat je een verwelkomingsdrankje hebt opgeslurpt. Het korte boottochtje is wel geestig, maar eigenlijk volkomen nutteloos, aangezien er dit jaar ook een loopbrug werd gebouwd tussen het wal en het vlot. Dat is op zich wel weer handig - vorig jaar moest je vragen of de boot even kon varen als je bijvoorbeeld naar toilet moest -, maar het neemt tegelijk ook een deeltje van de magie weg. Die wordt gelukkig helemaal aangevuld door de mooie aankleding en idyllische ligging aan het kasteel van Leeuwergem.

De plaats achter het fornuis is een wisselbeker: namen zoals Mathias Van Acker (voormalig hoofdchef Coeur d'Artichaut), Thomas Dekimpe & Pieterjan Broucke (Hof Van Cleve, Boury, Auberge du Pêcheur) en Nico Poppe (Culpo) passeren de revue. Het idee is dat elke chef een week lang volledig zijn eigen ding kan doen op het vlot, volledig los van de grenzen en beperkingen van hun eigen zaak en zonder lijntjes om binnen te moeten blijven kleuren.

Dat uitgangspunt, samen met de niet ongepeperde prijs van 149 euro per persoon (waar wel ook alle drank bij inbegrepen zit), schept hoge verwachtingen, waar onze chef van dienst Pascal Van Den Beek (Resto-Charles) met zijn behoorlijk brave menu niet helemaal aan heeft kunnen voldoen. Als hapjes werden bruschetta's en hummus geserveerd, gevolgd door een tartaar van geelvintonijn met wasabi en wakame. Als hoofdgerecht verscheen een uit de kluiten gewassen stuk holsteiner rib-eye met keuze tussen peper- en sjalotsaus met kommen geroosterde groenten en rozemarijnpatatjes om te delen met de hele tafel. Afsluiten deden we met een sablé met frambozen en yoghurtijs. De vegetariër aan tafel kreeg telkens een waardig alternatief.

Alle gerechten waren zonder meer lekker en degelijk bereid, maar iets meer creativiteit of speelsheid in de keuken hadden deze unieke locatie nog meer eer aangedaan. De intieme sfeer maakte echter dat we hoe dan ook een exclusieve avond beleefden die nog een tijdje bleef hangen.