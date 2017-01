Bistrot Achilles: no-nonsensekeuken van jong talent

Michael Van Opstal, die in 2011 de titel 'Beste Juniorkok van België' won met zijn gekonfijte zeeduivelwangen in citroenolie, nam vorig jaar het restaurant Baron van Zon over en veranderde de naam in Bistrot Achilles. De kok deed ervaring op bij Moo en Abac in Barcelona en ging aan de slag in betere Belgische kustrestaurants, zoals Jardin Tropical en Sel Gris. Door een oogblessure moest hij aan de kant gaan staan, weg van de keukendampen. Sergio Herman was de barmhartige samaritaan, die hem vroeg om in de eetzaal van Oud Sluis t...