Restaurant in Franse Alpen krijgt 3 Michelinsterren

Er zijn dit jaar geen sterren afgenomen in deze categorie. Alleno had al drie sterren voor zijn restaurant in Parijs, Pavillon Ledoyen. Le 1947 biedt "een memorabele ervaring die de reis ongetwijfeld waard is (...)", zei Michael Ellis, de directeur van de Guide Michelin. Het is "echt emotionele keuken die de rijkdom van de Alpen in Savoie tot uiting laat komen", waarbij regionale producten gebruikt worden zoals plaatselijke zoetwatervis en bergkruiden, voegde Ellis eraan toe.

De ervaring kan ook memorabel zijn voor de portemonnee van fijnproever: de gemiddelde prijs van een menu zonder drank gaat van 127 tot 450 euro, volgens de website van Michelin. Michelin, een bandenfabrikant, publiceert de restaurantgids al meer dan een eeuw. Ondertussen bestaat de gids voor 28 landen.