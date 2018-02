Restaurant Humphrey in Brussel: Filipijns met een twist

'Het koken zit me in het bloed. Mijn ouders hebben altijd samen een traiteurszaak gehad. Ze ontmoetten elkaar in Amerika: mijn vader was chef bij de Belgische ambassade in Washington en mijn moeder was er hoofd van het personeel. Tegenover de ambassade stond het Rockefeller Center, waar vaak exclusieve feestjes waren. Het gezelschap zakte nadien af naar de Belgische ambassade, want die stond erom bekend het beste eten te hebben. Zo gebeurde het dat mijn vader stond te koken voor bero...