René Magritte krijgt zijn eigen surrealistische bier

Het Magritte Museum en de Brasserie de la Senne sloegen de handen ineen om een 100 procent Belgisch en surrealistisch bier te ontwikkelen. Het is de eerste keer dat een kunstmuseum een bier brouwt waarvan het concept nauw aanleunt bij het oeuvre van René Magritte.

Het resultaat is surrealistisch: het is een witbier, maar dan donker van kleur. Het uniek recept vertoont het typische smakenpalet van een witbier (fris, licht, met aroma's van citrusvruchten en tarwe), maar het ziet er uit als bruin bier.

Dit concept weerspiegelt perfect de fascinerende wereld van Magritte die - in zijn kunst - dag en nacht, schaduw en licht, zichtbaar en onzichtbaar steeds combineert (zoals in zijn bekende schilderijen Het rijk der lichten of De Terugkeer).

De kunstenaar had deze knipoog wellicht ook gewaardeerd. Zelf bezocht hij regelmatig met zijn vrienden het café Het Goudblommeke in Papier of versloeg ze bij het schaken in de Greenwich.

Vanaf 1 oktober 2017, zullen de flessen bier (33cl), in beperkte oplage, uitsluitend te verkrijgen zijn in het Museum Café of in de Magritte Shop van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.