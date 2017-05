Refugee Food Festival: vluchtelingen worden chef in 13 grote Europese steden

Het Refugee Food Festival zal van 15 tot 30 juni doorgaan in Parijs, Brussel, Amsterdam, Madrid, Athene, Firenze, Rome, Milaan, Bari, Marseille, Bordeaux, Lyon en Lille. Meer dan vijftig restaurants zullen hun keuken openstellen voor gevluchte chefs uit landen als Afghanistan, Eritrea, Iran, Somalië, Syrië en Oekraïne.

Het initiatief startte vorig jaar als een project van de ngo Food Sweet Food en het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (Unhcr). Het initiatief kreeg daarnaast ook de steun van burgers, lokale overheden, restaurants en particuliere bedrijven.

Succes

De eerste editie vond plaats in Parijs in juni 2016. Chefs uit India, Iran, Ivoorkust, Rusland, Sri Lanka en Syrië hebben toen het beste van hun kookkunsten gegeven in elf restaurants. Zij openden hun keukens voor een gast-chef en pasten hun menu's voor de gelegenheid aan.

"Het Refugee Food Festival was een succes en van over de hele wereld klonk de roep om het te herhalen", zegt Marine Mandrila, een van de oprichters van het project.

"De uitbreiding naar verschillende Europese steden vloeit voort uit het verlangen van veel Europese burgers om vluchtelingen te verwelkomen in hun land. Vluchtelingen zullen op deze manier de gelegenheid krijgen om hun vaardigheden en hun voedseltradities te tonen. Iedereen kan op die manier nieuwe culturen ontdekken; de keuken is daartoe het middel", zegt Mandrila.

Food Sweet Food en Unhcr hebben een handleiding ontwikkeld met richtlijnen voor wie zelf een Refugee Food Festival wil organiseren in zijn stad. De uiteindelijke bedoeling van de initiatiefnemers is om via de cultuur van voedsel en koken de integratie van vluchtelingen in het gastland te faciliteren. (IPS)