Za'atarkip uit de oven met citroen-kruidendressing

Benodigdheden voor 4 personen

1 el kokosolie of ghee

8 kippendijen (met vel en bot; in totaal 600 g)

2 grote venkelknollen, grof gehakt

2 grote rode paprika's, zaden verwijderd, grof gehakt

2 grote courgettes, grof gehakt

4 el za'atar kruidenmix, plus extra voor erbij

zeezout en zwarte peper

Bereidingswijze

Citroen-kruidendressing

koriander, peterselie en dille; 1 flinke handvol van elk

sap en rasp van 1 citroen

1 tl chilivlokken (of naar smaak)

2 grote tenen knoflook, fijngehakt

100 ml extra vergine olijfolie

zeezout en zwarte peper

Bereidingswijze

1. Verhit de oven tot 220°C. Doe de kokosolie in een brede, diepe braadslee of ovenschaal en zet een paar minuten in de oven tot het gesmolten is.

2. Doe de kip en de gehakte groenten in de braadslee en schep de gesmolten olie erdoor. Spreid de groenten in de braadslee uit tot een enkele laag en leg de kip er in een enkele laag op. Gebruik indien nodig twee braadsleden.

3. Bestrooi alles met de za'atar en voeg zout en peper naar smaak toe. Rooster circa 25 minuten in de oven; schep kip en groenten halverwege de bereidingstijd goed om, tot de kip gaar is en er helder vocht uit loopt als je een mes in het vlees steekt.

4. Maak intussen de citroen-kruidendressing. Hak de steeltjes van de kruiden fijn en hak de blaadjes grof. Doe in een kom en roer er de overige ingrediënten door. Breng op smaak met zout en peper. Of pureer alles glad in een keukenmachine of krachtige blender.

5. Haal de braadslee uit de oven, schep twee derde van de citroenkruidendressing over de groenten en serveer de kip bestrooid met extra za'atar. Geef de resterende citroen-kruidendressing er in een schaaltje apart bij.

Je kunt wat de kruiden betreft alles kiezen - munt en basilicum zijn er heerlijk bij, en zelfs een laatste beetje rucola of waterkers is welkom. Gebruik de steeltjes van alle kruiden, behalve van de munt; bewaar die voor een glas verse muntthee.