Wraps met falafel van zoete aardappel

Dit recept komt uit het kookboek Julie Natuurlijk van raw food chef Julie Van den Kerckhove.

Bereidingswijze

Portie: 4 personen (8 wraps)

Materiaal: keukenmachine, rubberen spatel, stomer (optioneel), oven

INGREDIËNTEN:

Falafel van zoete aardappel (20 kleine falafels)

1 1/2 kop gestoomde of ovengebakken zoete aardappel (1 medium zoete aardappel)

1 1/2 kop gekookte kikkererwten (240 g)

1/2 kop walnoten, 8 à 12 uur geweekt (50 g)

4 eetlepels gemalen lijnzaad (voor de binding)

1 medium sjalot, gepeld en grof gehakt

1 teentje look, geperst (optioneel)

1 eetlepel citroensap

1 eetlepel extra vierge olijfolie

1 eetlepel gemalen komijn

1 koffielepel paprikapoeder

1 koffielepel Himalayazout of zeezout

1 koffielepel bakpoeder

cayennepeper, naar smaak

1 groot handvol verse koriander en peterselie elk

Wraps

8 grote bladen rodekool (of Romeinse sla, savooikool, paksoi...)

2 grote wortels, geraspt

1 kleine rode ui, in fijne ringen gehakt

1 grote komkommer, in medium blokjes gehakt

2 handenvol kerstomaatjes, gehalveerd

verse peterselie en koriander

Falafel van zoete aardappel

Verwarm de oven voor op 175 °C.Hak de zoete aardappel in kleine stukjes en stoom of bak ze tot ze zacht zijn. Laat de aardappel afkoelen.Doe de stukjes zoete aardappel, de gekookte kikkererwten, de walnoten, het gemalen lijnzaad, de sjalot, de look, het citroensap, de olijfolie, de komijn, het paprikapoeder, het zout, het bakpoeder en de cayennepeper in een keukenmachine voorzien van een S-vormig mes. Mix tot een dik deeg.Voeg dan de koriander en de peterselie toe. Mix opnieuw.Gebruik een kleine ijslepel of gewone lepel om balletjes uit het deeg te scheppen. Druk elk balletje zachtjes plat met de palm van je hand. Strijk de falafels eventueel in met wat olijfolie om ze extra smeuïg te maken. Bak de falafels 30 à 40 minuten in de oven tot ze volledig krokant zijn. Je kunt ze na 20 à 30 minuten ook even omdraaien zodat de onderkant een krokant korstje krijgt.Laat de falafels even afkoelen voor je de wraps samenstelt.

Wraps

Neem een blad rodekool en vul het met wortel, rode ui, komkommer en kerstomaat. Voeg 2 à 3 falafels toe en werk af met verse peterselie en koriander.Serveer de wraps met hummus, tahindressing of andere saus naar keuze.

JULIES TIPS EN TRUCJES: