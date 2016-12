Witte pens, confit van rode ui, gedroogde appel

Bereidingswijze

Voor 4:

1 rode ui

10 g esdoornsiroop

10 g balsamicoazijn

10 g rode wijn

worcestersaus

Herbamarekruiden

zout, jeneverbes

laurierblad

een weinig rode biet

1 appel (cox orange)

1 goede witte pens

1/2 prei

Snij de ui in zeer fijne ringen, stoof kort aan, voeg wat worcestersaus, Herbarmare, zout, jeneverbes, laurierblad en een weinig rode biet toe (deze laatste voor de rode kleur, verwijder voor het serveren).

Spoel de appel, snij in zeer fijne rondjes. Vul een kommetje met wat keukenazijn en water, haal de appel erdoor (tegen het verkleuren), laat 8 uur drogen op bakpapier in de oven op 70°C. Bak de witte pens met peper, zout en wat olie 10 minuten in de oven op 150°C, snij in gelijke blokjes (ca. 3 x 3 cm). Beleg met een schijfje appel en uienconfit.