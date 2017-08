Warme zwarte bonen en bladgroentes met avocado en za'atar

Benodigdheden voor 2 personen:

2 el extra vierge olijfolie

1 ui, gepeld

1/2 stronk broccoli

10 kerstomaten

100 g spinazie of wilde spinazie, steeltjes verwijderd

blik zwarte bonen van 400 g, afgespoeld en uitgelekt

zeezout en versgemalen zwarte peper

avocadoquenelles

1 rijpe avocado, pit verwijderd, vruchtvlees eruit geschept

sap van 1 limoen

Bereidingswijze

Verhit de olie in een grote koekenpan op middellaag vuur. Snijd de ui grof, voeg toe aan de pan en fruit ongeveer 5 minuten tot de ui zacht is. Verdeel de broccoli in roosjes, schil de stronk en snijd deze in kleine blokjes. Voeg de roosjes en stronk toe aan de pan en bak 5 minuten mee. Halveer de tomaten en doe ze er met de spinazie bij. Roer als de spinazie geslonken is de bonen erdoor en breng op smaak met zout en peper. Haal de pan van het vuur, leg het deksel erop en zet weg.

Maak de avocadoquenelles. Prak de avocado in een kom fijn en roer het limoensap erdoor. Doop twee lepels in heet water en schud overtollig water eraf. Neem een flinke schep geprakte avocado en schep het mengsel een paar keer van de ene lepel op de andere tot elke kant glad is en je een mooie eivormige quenelle hebt.

Dien de zwarte bonen en groenten op in een kom en leg de avocadoquenelles erop. Bestrooi met za'atar en maak af met zout, peper en een scheutje olie.