Visburgers met gember

Benodigdheden voor 4 personen

4 visfilets (totaal 700 g), ontveld en kleine graten verwijderd

2 tenen knoflook, gepeld

3 cm gemberwortel

4 bosuien, in ringen

1 kleine handvol koriander

2 el tamari

1/4 tl zeezout

1 tl chilivlokken (of naar smaak), plus extra voor erbij

rasp van 1 limoen

1 el kokosolie of ghee

Bereidingswijze

VOOR ERBIJ:

enkele kropjes little gem, bladeren losgehaald

1 el sesamzaad

1 handvol koriander- of muntblaadjes (naar keuze)

VOOR DE HOISINSAUS:

6 el tamari

3 el tahin

11/2 el ahornsiroop

3 el sinaasappelsap

2 tenen knoflook, fijn-gehakt

11/2 tl sesamolie 11/2 tl Chinees vijfkruidenpoeder

Bereidingswijze

1. Doe de vis in een keukenmachine en druk een paar keer kort de pulseknop in. Voeg alle overige ingrediënten (behalve de olie) toe en pulse nog een paar keer.

2. Verdeel het mengsel in vier porties, vorm er burgers van 10 cm doorsnede en 2 cm dikte van (of maak 8 kleinere burgers) en leg ze als je er tijd voor hebt 8-10 minuten in de koelkast om ze te laten opstijven (zodat je ze gemakkelijker kunt bakken). Maak intussen de hoisinsaus door alle ingrediënten in een kom door elkaar te kloppen.

3. Laat de kokosolie in een grote koekenpan op halfhoog tot hoog vuur smelten en bak de burgers 3 minuten aan één kant. Druk erop met een spatel zodat ze plat blijven en de onderkant mooi bruin wordt. Keer ze om en bak de andere kant 3 minuten tot de burgers bruin en net gaar zijn.

4. Giet snel de hoisinsaus in de pan (of gebruik een andere pan), verwarm 1 minuut en serveer de saus bij de burgers. Serveer de burgers in slabladeren, zoals hiernaast op de foto. Bestrooi ze naar smaak met wat extra chilivlokken, sesamzaad en koriander.

De burgers zijn het lekkerst als je ze in een koekenpan bakt, maar je kunt ze ook op een grill of barbecue roosteren of ze 10 à 15 minuten in een tot 190°C verhitte oven leggen.