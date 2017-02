Shiny happy spruitjes

Ingrediënten voor twee porties

400 g diepvriesspruitjes, even gespoeld onder warm water (helemaal ontdooien hoeft dus zeker niet) en gehalveerd

een halve butternut- of kastanjepompoen, ongeschild en in hapklare stukken (ongeveer 400 g - zie tips)

1 grote, rode ui, in maantjes

3 tomaten, gespoeld

1 blik rode kidneybonen (uitgelekt 250 g)

50 g ketchup (zie tips)

2 kl olijfolie

een snuif gedroogde chilipeper (pili-pili)

1,5 kl kurkuma

1,5 kl gedroogde oregano

versgemalen zwarte peper en grof zeezout

eventueel wat bladpeterselie, voor de afwerking

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Doe de pompoen, de gehalveerde diepvriesspruitjes en de rode ui in een voldoende grote ovenschaal en besprenkel met de olijfolie. Schep alles goed om. Voeg alle kruiden toe, ook de versgemalen peper en het zeezout en schep opnieuw goed om. Zet dit 30 minuten in de oven. Ergens in de helft roer je de groenten eens flink door elkaar.

Ontdoe de tomaten intussen van hun zaadlijsten en zaadjes en snij ze in willekeurige, hapklare stukken. Spoel de kidneybonen onder stromend water en ze beide opzij.

Schep na 30 minuten oventijd de tomaat, kindeybonen en ketchup onder de groenten en plaats nog 10 minuten in de oven.

Werk eventueel af met wat blaadjes peterselie.