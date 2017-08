Shakshuka op een bedje van hummus

Benodigdheden voor 4 personen:

2 el extra vierge olijfolie

1 ui, gepeld

3 tenen knoflook, gepeld

1/2 verse rode chilipeper, pitjes verwijderd

1 rode paprika, pitjes verwijderd

1/2 tl harissa, plus extra voor erbij

1/2 tl gemalen komijn

1/3 hoeveelheid (750 ml) tomaten uit blik

zeezout en versgemalen zwarte peper

4 scharreleieren

Bereidingswijze

Voor de hemelse hummus:

2 blikken kikkererwten van 400g

1 tl zeezout

2 tenen knoflook, gepeld

120 ml tahin

sap van 1 citroen

2 el extra vierge olijfolie

1/2 tl gemalen komijn

zeezout, naar smaak

Bereidingswijze

Voor de hummus spoel je de inhoud van de 2 blikken kikkererwten af onder de kraan en laat uitlekken. Doe ze met 120 ml heet water, knoflook, tahin, citroensap, olie en komijn in een foodprocessor, breng op smaak met zout en peper en pureer tot het een gladde saus is. Je kunt de hummus een week in een afsluitbare glazen pot in de koelkast bewaren.

Voor de shakshuka verhit je de olie in een grote koekenpan op middellaag vuur. Snipper de ui, knoflook en chilipeper en snijd de rode paprika in stukjes. Voeg toe aan de pan, samen met de harissa en komijn en bak ongeveer 15 minuten of tot de ui zacht wordt. Schenk de tomaten uit blik erbij en bestrooi met zout en peper. Breng aan de kook en laat zacht koken tot de saus goed heet is. Roer zodat de saus niet aanbrandt. Schenk er extra water bij als de saus te droog wordt.

Maak vier kuiltjes in de saus en breek in elk kuiltje een ei. Kook tot de eieren zo gaar zijn als je wilt. Besmeer de binnenkant van 4 kommen met een dun laagje hummus. Schep in elke kom wat shakshuka en een ei. Maak af met extra harissa, een handje peterselie of rucola, wat za'atar en peper en zout. Besprenkel met olie en geef er platbrood bij.