Rode bessenlimonade

Bereidingswijze

± 1,5 kg rode bessen

Sap van 1 citroen

1 dl sap van 1 sinaasappel

200 g rietsuiker

4 kardemonpeulen

1 l ongepasteuriseerde karnemelk

Maak de kaasdoek nat en wring uit. Leg deze in een zeef en hang de zeef boven een grote kom. Giet de karnemelk door de kaasdoek en vang de wei op in de kom. Dit duurt ongeveer een halve dag.

Maak de rode bessen schoon en verwijder de steeltjes. Pers de rode bessen in een sapcentrifuge. Meng 9 dl bessensap met 1 dl sinaasappelsap en het sap van 1 citroen. Warm dit in een kookpot op tot 30 °C en los de suiker erin op. Kneus de kardemonpeulen in een vijzel en voeg ze bij het bessensap. Laat het sap afkoelen en zeef het.

Doe 150 ml wei van de karnemelk in een petfles van 1,5 l en giet het gezeefde sap erbij. Laat 3 à 4 dagen fermenteren op kamertemperatuur tot de fles begint bol te staan en je ze nog maar moeilijk kunt induwen. Proef om te controleren of de zoetzuurverhouding goed zit. De limonade zou sprankelend moeten zijn.

Indien de smaak goed is, giet de limonade dan in een fles. Stop de fermentatie door de fles, afgesloten met deksel en gelabeld, in de koelkast te bewaren. Laat nog 2 dagen trekken alvorens te serveren.

Tips:

Je kunt de rode bessen vervangen door frambozen.

Wat je opvangt in de neteldoek is magere plattekaas. Die kun je nog in een ander gerecht verwerken.

Je kunt de wei van karnemelk vervangen door 150 ml ongepasteuriseerde melkwei.