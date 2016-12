Risotto met camembert en zwarte truffel

Bereidingswijze

Voor 4:

1 kleine sjalot, 1/4 camembert, 10 g boter, 150 g risottorijst, 1 el ciderazijn, 40 cl gevogeltefond, 2 el zure room, 1 verse zwarte truffel

Bereidingswijze:

Pel de sjalot en snipper fijn.

Verwijder de korst van de camembert. Smelt de boter in een sauteerpan en fruit de sjalot glazig. Voeg de rijst toe en meng met de sjalot. Blus met de ciderazijn en giet er geleidelijk aan de gevogeltefond bij (10 cl per keer). Wacht tot de fond volledig is opgenomen door de rijst voor u de volgende hoeveelheid toevoegt; blijf intussen roeren in de rijst.

Voeg de zure room en de in blokjes gesneden camembert toe als de rijst beetgaar is.

Snij de zwarte truffel in fijne plakjes met een truffelschaaf en werk er de risotto vlak voor het serveren mee af.