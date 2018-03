Radijs, gepekeld

Benodigdheden voor 4 personen

2 bussels radijzen

150 g suiker

3,5 dl water

1 dl witte wijnazijn

30 g zout

5 jeneverbessen

2 laurierblaadjes

2 kruidnagels.

Bereidingswijze

Om te serveren:

6 radijzen

fleur de sel

Bereidingswijze

Was de radijzen en snij het loof weg, maar laat een stukje zitten. Snij ze van loof naar wortel in tweeën en doe ze in gesteriliseerde bokalen.

Doe de suiker in een pan met 1 eetlepel water en laat karamelliseren. Blus met de rest van het water en de azijn. Doe er zout, jeneverbessen, laurier en kruidnagels bij.

Giet de warme pekel over de radijzen. Sluit de bokalen en laat minstens een week rusten.

Serveren: snij rauwe radijzen heel fijn met de mandoline. Serveer ze met de gepekelde radijzen en werk af met een snuif fleur de sel.